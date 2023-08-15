Работу лагеря в Республике Алтай приостановили на 90 суток после отравления детей

В детском лагере "Горный орленок" с 26 по 29 июля зафиксировали более 90 случаев заражения кишечным иерсиниозом

ТАСС, 15 августа. Деятельность оздоровительного лагеря "Горный Орленок" в Республике Алтай, где у более 90 детей диагностировали кишечный иерсиниоз, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры региона.

"Ввиду допущенных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства у более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря было диагностировано кишечное заболевание иерсиниоз, которое протекало в легкой форме. <…> Постановлением Шебалинского районного суда <...> деятельность лагеря приостановлена на 90 суток", - сказано в сообщении.

С 26 по 29 июля в детском лагере "Горный орленок" было зафиксировано более 90 случаев заражения. В данный момент все несовершеннолетние отправлены домой после госпитализации. Всего в лагере отдыхали 354 ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).