В Кургане ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности

НМУ сохранятся до вечера 18 августа

ТАСС, 15 августа. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, ожидаются в Курганской области до вечера 18 августа, сообщили в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 18:00 (16:00 мск) 18 августа 2023 года на территории города Кургана и по отдельным предприятиям Курганской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности", - говорится в сообщении.