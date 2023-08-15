Хайкоу восстановил пассажирские авиарейсы в Сеул

Перелеты дважды в неделю осуществляет южнокорейский T'way Air

ХАЙКОУ /Китай/, 15 августа. /ТАСС/. Административный центр провинции Хайнань город Хайкоу восстановил регулярные пассажирские авиаперевозки в город Сеул, прерванные в период пандемии. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, рейсы дважды в неделю осуществляет южнокорейский авиаперевозчик T'way Air. Полеты выполняют лайнеры Boeing 737-800. Время в пути составляет примерно четыре часа.

Как прокомментировала администрация международного аэропорта Мэйлань в Хайкоу, его сотрудники проходят дополнительную профессиональную подготовку для оперативной работы с визами и иностранными паспортами. Ожидается, что в обозримом будущем Мэйлань превратится в еще более важный региональный логистический узел, который позволит обслуживать до 40 самолетов в час.

Согласно официальным данным, аэропорт в Хайкоу в текущем году помимо Сеула обеспечивает перелеты по 17 международным и региональным маршрутам, в том числе в Бангкок, Гонконг, Джакарту, Лондон, Макао, Мельбурн, Пномпень, Сидней, Самоа и Сингапур.