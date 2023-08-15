Авиакомпании ЕС подвергли критике планы Рима ограничить стоимость авиабилетов

Они назвали это ударом по рынку авиаперелетов

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Европейские авиакомпании подвергли резкой критике планы Рима ограничить стоимость авиабилетов на ряде маршрутов, назвав это ударом по рынку авиаперелетов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), которая ознакомилась с письмом организации Airlines for Europe (A4E), адресованном Еврокомиссии (ЕК).

Правительство Италии объявило на минувшей неделе о намерении установить потолок цен на авиарейсы между центральной частью страны и островами Сардинией и Сицилией после того, как стоимость билетов на этих маршрутах выросла на 70%, напоминает издание.

A4E призвала Брюссель "уточнить у Италии, как подобное вмешательство повлияет на свободный и нерегулируемый рынок авиаперевозок в Европе", цитирует письмо FT. "Мы сильно обеспокоены тем, что принятие подобного законодательства станет прецедентом и приведет к эффекту домино, в результате чего аналогичные правила будут одобрены в других странах - членах ЕС", - отмечается в письме. Ограничение тарифов на этих маршрутах нарушит возможность авиакомпаний "конкурировать везде, где это возможно, устанавливать цены и определять услуги по своему усмотрению", указывается в документе.

По данным FT, ЕК уже потребовала разъяснений от Рима, указав, что ограничение стоимости редко бывает эффективным средством достижения доступных цен на авиабилеты. "Конкуренция со свободным установлением цен обычно является лучшим гарантом доступных цен на очень успешном и либерализованном транспортном рынке ЕС", - подчеркнули в Еврокомиссии. Законодательство о европейском рынке авиаперевозок допускает регулирование цен на маршрутах в отдаленные регионы и "только в особых случаях", в том числе для обеспечения доступности в них.