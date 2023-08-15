Аэропорт Катании возобновил работу после извержения вулкана Этна

Информация о рейсах доступна на сайте организации

РИМ, 15 августа. /ТАСС/. Аэропорт Катании (остров Сицилия), работа которого 14 августа была прервана из-за извержения вулкана Этна, сообщил, что вновь принимает и отправляет рейсы.

"Аэропорт снова открыт и работает. Информация о рейсах доступна на сайте", - говорится в сообщении орагнизации, размещенном на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В конце июля - начале августа работу одного из ключевых аэропортов Сицилии ограничили из-за лесных пожаров на острове. Аэропорт Катании обслуживает 91 направление, 24 из которых - внутри страны.

Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, активность этого вулкана не представляет опасности для населения.