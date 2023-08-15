Украинская полиция вошла в гостиницу Киево-Печерской лавры

Она была ранее опечатана комиссией Министерства культуры Украины

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники украинской полиции с автоматами зашли в гостиницу для паломников в Киево-Печерской лавре, которая ранее была опечатана комиссией Министерства культуры Украины. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, защищающий интересы канонической Украинской православной церкви и монастыря УПЦ Киево-Печерской лавры.

"Полиция с автоматами зашла в гостиницу", - написал Чекман в своем Telegram-канале.

Союз православных журналистов в свою очередь разместил в Telegram-канале видеозаписи, на которых видно, как люди в гражданской одежде вместе с полицейскими срезают замки и входят в здание гостиницы в лавре. Союз уточняет, что речь идет о корпусе номер 57.