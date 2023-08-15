Маску и Цукербергу предложили провести поединок в античном Аспендосе

С этой инициативой выступил замглава союза отельеров Турции Мурат Токташ

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Представители туриндустрии Турции предложили американским предпринимателям Илону Маску и Марку Цукербергу провести поединок в амфитеатре античного города Аспендос в курортной Анталье. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на замглаву союза отельеров Турции Мурата Токташа.

"Настойчивость Илона Маска и Марка Цукерберга провести поединок в клетке весьма привлекательна. Мы не знаем, будет ли реализована эта затея или нет, но как представители сектора туризма считаем самым подходящим местом для боя Аспендос, известный своей античной красотой", - приводит газета слова бизнесмена.

Маск вызвал главу корпорации Meta (признана в России экстремистской) Цукерберга на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X (ранее Twitter, который принадлежит Маску). Ранее сообщалось, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима". Высказывалось также предложение провести бой в амфитеатре Помпей под Неаполем. Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в соцсетях бизнесменов.

Аспендос, который по легендам был основан после Троянской битвы (XIII-XII вв. до н. э.), расположен в 35 км от Антальи - административного центра одноименной провинции Турции на побережье Средиземного моря. Ежегодно развалины города и хорошо сохранившийся амфитеатр, где проводятся фестивали и концерты, посещают сотни тысяч иностранных туристов.