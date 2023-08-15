На севере Москвы реконструируют объекты электродепо "Лихоборы"

Максимальная возможная площадь объекта после реконструкции может превысить 62 тыс. м

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили реконструкцию сооружений электродепо "Лихоборы", площадь объекта после проведенных работ может составить более 62 тыс. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Москомстройинвеста.

"Город одобрил реконструкцию сооружений электродепо "Лихоборы" по адресу: ул. Верхнелихоборская, з/у 5/5. <...> На земельном участке площадью около 15,5 га в настоящее время функционирует электродепо "Лихоборы". Заявитель ГУП "Московский метрополитен" запланировал реконструкцию объектов депо, максимальная возможная площадь после реконструкции может составить 62 138 м", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Электродепо "Лихоборы" было открыто 11 июня 2018 года мэром Москвы Сергеем Собяниным, обслуживает Люблинско-Дмитровскую линию метро. В его состав входят различные сооружения высотой до девяти этажей.