В Москве отремонтируют телефонную канализацию транспортной развязки

Для работ предоставили участок площадью около 0,01 га

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Москвы предоставят земельный участок организации для ремонта телефонной канализации транспортной связки "Соколиная Гора". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил предоставление АО "МКЖД" земельного участка в районе Окружного проезда в целях ремонта телефонной канализации транспортной связки "Соколиная Гора", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она уточнила, что заявителю предоставлен участок площадью около 0,01 га на 11 месяцев 28 дней для ремонтных работ. Участок сейчас свободен от застройки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории промзоны в районе Соколиная Гора.