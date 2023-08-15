В Таганском районе Москвы выставили на торги 116 машино-мест

Аукционы состоятся с 7 по 11 сентября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги 116 машино-мест в Таганском районе, их площадь составляет от 14 до 34 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Сейчас на открытые аукционы выставлено 116 машино-мест на подземной автостоянке в Таганском районе. Их площадь варьируется от 14 до 34 кв. м, поэтому автовладельцы могут выбрать удобное парковочное место исходя из своих потребностей", - сказал руководитель ведомства Иван Щербаков.

Отмечается, что паркинг находится в развивающемся жилом микрорайоне, в подвале нового многоэтажного дома, расположенного недалеко выезда на Волгоградский проспект. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: заправки, шиномонтаж, мойки, автосервисы, магазины запчастей и сопутствующих товаров.

Заявочные кампании завершатся в период с 4 по 6 сентября, аукционы пройдут с 7 по 11 сентября. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.