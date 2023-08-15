Московский инновационный кластер поможет столичным ученым монетизировать разработки

Реализация пилотной программы позволит ученым оформить права на интеллектуальную собственность и провести оценку ее рыночной стоимости

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) подписали соглашение, которое позволит сократить временные, трудовые и финансовые затраты на коммерциализацию разработок, а также количество посредников, участвующих в управлении правами, сообщается на портале мэра Москвы.

"Высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты разрабатывают уникальные технологии, однако не всегда вовлекают их в коммерческий оборот. Мы решили исправить эту ситуацию и разработали комплексный набор инструментов - от сервиса для добровольной регистрации авторских прав до патентной упаковки. Это позволит упростить процесс для многих научных организаций и институтов и помочь им начать зарабатывать на своих разработках", - приводятся слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Реализация пилотной программы пройдет на базе общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ и платформы i.moscow. Ученые смогут в несколько кликов оформить права на интеллектуальную собственность и провести оценку ее рыночной стоимости. Собранные портфели интеллектуальных прав станут ликвидным экономическим активом организаций и будут размещены на цифровых платформах оборота прав, входящих в общественно-государственную блокчейн-инфраструктуру РЦИС.РФ. В сети зарегистрировано более 2,6 млн объектов интеллектуальной собственности из самых различных сфер - от авиастроения и энергетики до ИТ и фармацевтики. Любой пользователь может зайти на сайт и через поисковик найти интересующий его объект.