В Анталье сообщили о борьбе с российскими и украинскими таксистами-нелегалами

В мэрии города отметили, что регулярно проводят рейды в районах, где наиболее распространена такая практика

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Антальи принимают меры для противодействия таксистам-нелегалам, в том числе среди проживающих там выходцев из России и с Украины. Об этом сообщили ТАСС в мэрии Антальи, отметив, что регулярно проводят рейды в районах, где наиболее распространена такая практика.

"В Анталье, особенно в уезде Аланья, получила распространение практика нелегальных такси, для чего используются личные машины с российскими и украинскими номерами проживающими там выходцами из этих стран. Регулярно проводятся рейды, в случае выявления факта незаконной перевозки на транспортное средство накладывается арест на 60 дней, выписывается штраф водителю, принимаются меры административного характера", - сказали в мэрии, не приведя статистику подобных нарушений.

По информации местных властей, таксисты-нелегалы создали свои группы в WhatsApp. Кроме того, они вывешивают объявления об оказании услуг на столбах, остановках общественного транспорта, в местах, где в основном проживают русскоговорящие граждане.

Власти Антальи также выражают недовольство тем, что проживающие на курорте выходцы из РФ, с Украины и из других стран постсоветского пространства оказывают нелегальные услуги в сфере туризма, сдавая жилье в аренду, а также в секторе недвижимости.

В Анталье, по данным местных властей, проживает свыше 100 тыс. выходцев из России и с Украины.