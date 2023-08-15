Школьники и студенты посетят профориентационные консультации в правительстве Москвы

Самые активные участники получат сувениры, а главным призом станет прохождение в финальный этап конкурса на оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Карьерный фестиваль для школьников старших классов, студентов и выпускников вузов Москвы пройдет на площадке "Старт Хаб" на "Красном Октябре" 2 и 3 сентября. Молодые люди смогут найти дело своей жизни и узнать, как устроиться на работу в команду правительства Москвы, сообщается на сайте мэра.

"Карьерный рост и профессиональное развитие молодого специалиста во многом зависят от того, в какую организацию он попадает на старте. Очень важно, чтобы у человека, который начинает строить карьеру, была возможность учиться у старших, предлагать идеи, видеть свой вклад в проекты. В правительстве Москвы создана как раз такая среда - я сама много лет назад пришла сюда стажером и оказалась в динамичной команде, которая привносит в работу креативные идеи и новые технологии, и где каждый знает, что твой город - твое дело", - приводятся слова замначальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полины Логиновой.

В первый день фестиваля, 2 сентября, центр развития карьеры правительства Москвы приглашает школьников и студентов первого - третьего курсов. Второй день "Интерн-пикника", 3 сентября, будет ориентирован на студентов последних курсов, магистрантов, а также выпускников вузов. Участники посетят профориентационные и карьерные консультации и развивающие мастер-классы, примерят новую профессию при помощи VR-тренажеров, познакомятся с потенциальными работодателями на выставке правительства Москвы и найдут единомышленников в нетворкинг-зоне. В программе запланированы спортивные и творческие мероприятия, а также выступление кавер-группы.

Самые активные участники получат сувениры, а главным призом станет прохождение в финальный этап конкурса на оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы и возможность стать частью команды, реализующей мегапроекты города.