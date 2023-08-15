15 августа, 08:16

РПЦ обвинила Киев в стремлении "истребить и уничтожить" УПЦ

Так прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Киевские власти сознательно пошли на штурм корпусов Киево-Печерской лавры, преследуя цель "истребить и уничтожить" Каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), считает глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Безумие киевской власти по отношению к Украинской церкви не поддается никакому рациональному осмыслению. Только какое-то дикое, чудовищное стремление истребить и уничтожить. И ведь ведают, что творят", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

УПЦ сообщила о том, что украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов. Уточняется, что в настоящее время происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов. 

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