Глава Приморья назвал сроки полного восстановления дорог после паводка

По словам Олега Кожемяко, работы возможно выполнить в 2024 году

УССУРИЙСК (Приморский край), 15 августа. /ТАСС/. Полное восстановление дорог Приморья, пострадавших от подтоплений, завершится в 2024 году, сообщил журналистам губернатор края Олег Кожемяко.

"Для восстановления дорожного полотна, для восстановления асфальта,наверное, только на следующий год можно будет, потому что будут просадки, будет почва садиться, впитывать в себя [воду]. Сейчас главное обеспечить проезды к населенным пунктам. Но там, где дорога позволяет класть асфальт, там будут проведены эти работы. То, что касается непосредственно оценочной работы, мы ее завершим в течение этого месяца, представим необходимые документы до конца месяца. Ну, а восстанавливать жилые дома, вести просушку, убирать те наносы, завалы, которые произошли, я думаю, что здесь как минимум 1,5-2 месяца потребуется гражданам", - сообщил Кожемяко.

Он уточнил, что власти будут помогать жителям, в том числе, строительными материалами.

В регионе началась работа комиссий по оценке ущерба, благодаря введению регионального режима ЧС пострадавшие смогут получить компенсации в размере 10-100 тыс. рублей. Размер выплаты составит по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если вода зашла в дом или есть повреждения конструктива помещения. По 50 тыс. рублей на каждого члена семьи составит выплата, если частично пострадало имущество, по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи будет выплачено за полную утрату имущества.