Пасечник и Кириенко проверили готовность школ Луганска к 1 сентября

Врио главы ЛНР и первый замглавы администрации президента также ознакомились с ходом строительства Дома молодежи в Луганске

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили несколько школ города Луганска, проверили их оснащенность учебниками и готовность классов после ремонта.

"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко <…> в преддверии нового учебного года в общеобразовательных школах Луганска № 2 и № 5 ознакомились с оснащенностью компьютерных классов и новыми поступлениями учебников и художественной литературы в школьные библиотеки. Проверили готовность классов, спортивных и актовых залов, где проведен косметический ремонт. Некоторые помещения объективно нуждаются в более серьезном обновлении. Будем решать этот вопрос за счет средств программы восстановления", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник рассказал, что вместе с Кириенко он ознакомился с ходом строительства Дома молодежи в Луганске, который возводится при поддержке "Росмолодежь", - строители завершат объект к сентябрю, сейчас в здании проводят отделочные работы. По его словам, Кириенко также наградил местных чиновников - мэру Луганска Манолису Пилавову Кириенко вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, министру промышленности и торговли ЛНР Тимуру Саматову - благодарность президента РФ.