Жителям Курска компенсируют средства при повреждении автомобилей в результате обстрелов

Размер выплаты определят на основании независимой оценки рыночной стоимости ущерба

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. В Курске установили дополнительную меру поддержки для жителей в виде денежной выплаты в связи с повреждением автомобилей в результате атак со стороны Украины, в том числе обстрелов. Об этом сообщили в Курском городском собрании.

"Установлена дополнительная мера социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов, обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов на территории Курска, в виде компенсационной выплаты в связи с частичным повреждением или полной утратой принадлежащих им транспортных средств", - говорится в сообщении.

Соответствующий порядок социальной поддержки утвердили депутаты городского собрания на заседании 15 августа. Размер компенсационной выплаты определят на основании независимой оценки рыночной стоимости ущерба транспортного средства. При этом размер компенсации не может превышать 1 млн рублей по каждому факту причиненного вреда на одно транспортное средство. Выплачивать компенсацию планируют за счет средств резервного фонда администрации города.