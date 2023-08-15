При реставрации жилых домов в Москве нашли чайник начала XX века и старинный утюг

Здание, где был обнаружен утюг, построили в 1879 году по проекту архитектора Михаила Никифорова

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Цельнолитой утюг царских времен и английский посеребренный чайник начала XX века нашли в центре Москвы специалисты в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов - объектов культурного наследия, сообщается на портале мэра Москвы.

"На улице Волхонке в доме 9, строении 1 во время капитального ремонта и реставрации в вентиляционной шахте трубы чердака нашли старинный утюг. Его нагревали в печи или на газовой горелке, а потом, пока он держал температуру, проглаживали одежду. Эта технология была настолько простой, что полюбилась народу. Еще один интересный предмет - английский посеребренный чайник начала XX века - мастера-реставраторы обнаружили на антресоли площадки чернового подъезда дома 29 на улице Арбат", - говорится в сообщении.

В 2022 году специалисты в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов привели в порядок 15 жилых домов - объектов культурного наследия. Такие работы требуют индивидуального подхода и тщательной подготовки. В этом году ведется капитальный ремонт и реставрация еще 15 домов. Дом, где был обнаружен утюг, построили в 1879 году по проекту архитектора Михаила Никифорова. Он создан в рамках эклектики.

Английский посеребренный чайник был найден в бывшем доходном доме с гостиницей Якова Толстого 1904-1906 годов постройки в стиле модерн. Удобное местоположение в центре столицы позволяло сдавать квартиры обеспеченным людям, среди которых нередко встречались и иностранцы. Специалисты выполнили в здании комплекс работ, включающий капремонт и реставрацию фасада, подъездов, крыши, а также замену системы отопления. Особое внимание уделили восстановлению сложного архитектурного декора на фасаде. Кроме того, специалисты воссоздали историческую фурнитуру входных дверей главного фасада, отремонтировали двери и лестничные окна черных ходов. Обновили и крышу дома: заменили обрешетку, ветхие стропила и кровельное покрытие. В подъездах дома очистили и покрасили лестничные ограждения.