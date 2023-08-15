Глава Кузбасса сообщил об обеспеченной доступности медпомощи для отдаленных территорий

Речь идет о поселениях с численностью населения до 2 тыс. человек

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. В Кемеровской области полностью обеспечили доступность медицинской помощи для всех отдаленных территорий с использованием средств нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"На средства, которые нам выделяют по нацпроекту и которые заложены в наших региональных программах, мы проводим большую работу по модернизации системы здравоохранения. В том числе поэтапно открываем новые медицинские пункты по всей области. Жителям сельской местности могут оказать неотложную помощь, провести обследование и дать консультацию в комфортных условиях недалеко от дома. На сегодняшний день в Кузбассе полностью решен вопрос доступности медпомощи в отдаленных территориях", - сказал Цивилев.

В пресс-службе добавили, что речь идет об отдаленных поселениях с числом жителей от 100 до 2 тыс. человек, все они обеспечены медицинскими пунктами согласно установленным нормам.

В числе недавно обеспеченных медпомощью территорий в пресс-службе назвали село Костенково Новокузнецкого округа и окрестные поселения. Здесь благодаря новой амбулатории медпомощь стала доступнее для 2,6 тыс. взрослых и для более чем 700 детей, услугами могут пользоваться 10 населенных пунктов в радиусе 54 км.

Также новые модульные фельдшерско-акушерские пункты заработали в селе Усть-Чебула и деревне Курск-Смоленка Чебулинского округа, медпомощь стала доступнее для 800 жителей округа, в том числе для 200 детей. Еще один ФАП в деревне Морковкино Яшкинского округа будет обслуживать 128 человек, в том числе 20 детей, он стал последним, закрывшим "белые пятна" на карте доступности медпомощи в Кузбассе, отметили в пресс-службе.