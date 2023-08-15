15 августа, 09:11
Пандемия COVID-19

Заболеваемость ковидом в России увеличилась на 1,9% за неделю

Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 1,9%, а число госпитализаций выросло на 5,4%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 38 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 2 933 человека, что на 25,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей, 41 человек умер за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 983 150 случаев заражения и 22 436 991 случай выздоровления, 399 938 человек умерли. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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