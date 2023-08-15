Несколько улиц Москвы перекроют 19 и 20 августа из-за полумарафона

Также 19 и 20 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет недоступна парковка на улице Крылатской от дома 14 до улицы Нижние Мневники

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Несколько улиц в Центральном, Северном и Западном округах Москвы перекроют 19 и 20 августа в связи с проведением спортивных мероприятий. Во время ограничения движения также нельзя будет припарковаться, сообщается на портале мэра столицы.

"В связи с проведением полумарафона "Лужники" 20 августа временно перекроют несколько улиц и набережных в Центральном округе. Нельзя будет проехать с 07:30 до 12:00 по улице Хамовнический Вал; с 08:00 до 11:30 - по Москворецкой набережной; с 08:00 до 11: 40 - по Кремлевской набережной; с 08:00 до 12:00 - по Пречистенской и Фрунзенской набережным; с 08:10 до 11:00 - по Устьинской набережной; с 08: 10 до 11: 15 - по Краснохолмской, Гончарной и Котельнической набережным. На этих улицах с 00:01 20 августа до окончания полумарафона нельзя будет припарковаться", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с проведением забега "Динамо бежит" также 20 августа нельзя будет проехать по нескольким улицам Северного округа. Движение перекроют с 09:00 до 11:30 на улице Юрия Никулина; с 09:30 до 10:30 - на Московской, Театральной, Трудовой, Правой Дворцовой и Левой Дворцовой аллеях; с 09:30 до 10: 45 - на площади Космонавта Комарова и на Летней аллее; с 09:30 до 11:00 - на Петровско-Разумовской аллее. С 00:01 20 августа до окончания забега на этих улицах также нельзя будет припарковаться.

"Временно закроют движение транспорта 19 и 20 августа и на некоторых улицах на западе столицы для проведения соревнований по триатлону. Так, 19 августа с 06:00 до 11:30 нельзя будет проехать по участку Северо-Западной (СЗХ) и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, а также на съезде на СЗХ (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы. С 06:00 до 20:00 и 20 августа с 08:00 до 13:00 движение закроют на улице Крылатской и в местном проезде от дома 2а по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала. С 06:00 19 августа до окончания мероприятия будет организовано двустороннее движение на съезде с улицы Нижние Мневники (в сторону улицы Народного Ополчения) на Островную улицу", - отмечается на портале.

В сообщении также говорится, что 19 и 20 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет недоступна парковка на улице Крылатской от дома 14 до улицы Нижние Мневники. Водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда.