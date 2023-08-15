В России за неделю зарегистрировали около 3 тыс. случаев заболевания COVID-19

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал более 2,9 тыс. случаев заболеваний COVID-19 за неделю, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Зарегистрировано 2 944 случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 31.07.2023 года загружено более 271 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", - отмечается в сообщении.