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Пандемия COVID-19

В России за неделю зарегистрировали около 3 тыс. случаев заболевания COVID-19

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал более 2,9 тыс. случаев заболеваний COVID-19 за неделю, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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"Зарегистрировано 2 944 случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 31.07.2023 года загружено более 271 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", - отмечается в сообщении. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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