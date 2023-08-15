Суд о геноциде под Сталинградом продолжится 17 августа

Заседание впервые будет закрытым

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд 17 августа вернется к слушаниям по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Заседание впервые будет закрытым, в нем будут участвовать лица, которые допущены к государственной тайне, передает корреспондент ТАСС.

Во вторник в Волгоградском областном суде состоялось четвертое заседание суда по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. "Те письменные материалы, которые подлежат исследованию в открытом судебном заседании, исследованы. Для исследования копий видеоматериалов нужна подготовка и специалист. <…> Суд объявляет перерыв в настоящем судебном заседании до 10 часов 17 августа 2023 года. 17 августа подлежат исследованию материалы в закрытом судебном заседании, где смогут присутствовать только те лица, которые допущены к государственной тайне", - сказала судья.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко на первом заседании по делу заявил, что размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей.

Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.