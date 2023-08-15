МККК перевез в Армению 10 пациентов из Карабаха, получающих гемодиализ

В течение дня на автомобилях организации планируется вернуть в республику семь пациентов вместе с сопровождающими

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) во вторник перевез 10 пациентов, получающих гемодиализ, из Нагорного Карабаха в Армению. Об этом сообщает ереванский портал 24News со ссылкой на Минздрав непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"10 пациентов, находящихся на плановом гемодиализе, вместе с сопровождающими были переведены в специализированные медицинские центры Республики Армения при посредничестве и сопровождении МККК. В течение дня на автомобилях МККК планируется вернуть в Арцах (НКР - прим. ТАСС) 7 пациентов вместе с сопровождающими, которые в свое время были направлены в Армению для лечения в рамках госзаказа", - отмечается в сообщении.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.