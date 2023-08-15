В Судане после начала столкновений 15 апреля дома покинули более 4,3 млн жителей

В соседние страны направились более 900 тыс. беженцев, сообщили в ООН

ЖЕНЕВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 4,3 млн жителей Судана покинули свои дома вследствие вспышки насилия в этой стране 15 апреля. Эти данные привел на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер.

"С начала конфликта в Судане 15 апреля более 4,3 млн человек были вынуждены бежать, - сказал он. - Более 900 тыс. беженцев и просителей убежища направились в соседние страны". Более 3,2 млн суданцев стали внутренне перемещенными лицами. В Южный Судан были вынуждены вернуться 195 тыс. граждан этой страны, находившихся в Судане.

Как отметил Спиндлер, "бегство продолжается, места для перемещенных лиц быстро переполняются". УВКБ "срочно призывает к большей поддержке со стороны доноров, чтобы можно было оказывать помощь и защищать пострадавшее от конфликта население". "Мы также вновь призываем обеспечить безопасный доступ для сотрудников гуманитарных организаций, чтобы можно было доставить помощь тем, кто в ней крайне нуждается", - сказал официальный представитель УВКБ. Призыв к донорам о выделении $566,5 млн на гуманитарные операции УВКБ в Судане профинансирован только на 31%, пояснил он.

"Конфликт в Судане оказал катастрофическое воздействие на жизнь людей, их здоровье и благополучие", - заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. За последние четыре месяца ВОЗ зарегистрировала 53 нападения на учреждения здравоохранения, в ходе которых были убиты 11 человек и 38 получили ранения. Около 67% больниц в большинстве охваченных конфликтом районов страны не работают. Угроза голода нависла над более чем 40% жителей Судана, около трети детей в возрасте до пяти лет страдают от хронического недоедания.