15 августа, 10:05

РГСУ будет выплачивать сотрудникам шесть зарплат за рождение третьего ребенка

По мнению проректора университета Джомарта Алиева, дополнительные финансовые выплаты со стороны работодателей могут стать одним из факторов, влияющих на решение семьи о рождении ребенка

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский государственный социальный университет (РГСУ) направит выплату в размере шести месячных фондов оплаты труда сотрудникам, у которых в семье родится третий ребенок. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Андрей Хазин, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"При появлении в семье третьего ребенка сотрудники Российского государственного социального университета будут получать дополнительную выплату в размере шести месячных фондов оплаты труда. Для тех, у кого в семье появился первенец, университет выплатит помощь в размере месячного дохода, при рождении второго ребенка - двух. Об этом говорится в сегодняшнем приказе ректора РГСУ", - говорится в сообщении.

По мнению проректора университета Джомарта Алиева, чьи слова приводятся в сообщении, дополнительные финансовые выплаты со стороны работодателей могут стать одним из факторов, влияющих на решение семьи о рождении ребенка. "По данным демографического исследования, проведенного РГСУ, основным фактором, влияющий на такое решение, является финансовая стабильность. Об этом заявили 64% из более чем 9 тыс. опрошенных жителей страны", - добавил он. 

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