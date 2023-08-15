Red Wings перенес вылет рейса из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Пассажирам будет предложено горячее питание в терминале аэропорта и размещение в гостинице

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings, которая накануне допустила серьезные задержки на рейсах между Екатеринбургом и Антальей, сегодня сообщила о задержке рейса из Москвы в Египет, запланированного на утро 15 августа.

"Вылет рейса WZ-3025 Жуковский - Шарм-эш-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский - Шарм-эш-Шейх 16.08.23 в 00:40 UTC (03:40 мск )", - отметили в компании.

Пассажирам будет предложено горячее питание в терминале аэропорта и размещение в гостинице.

"Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что задержки авиакомпания допустила из-за того, что сломались два из трех Boeing 777 перевозчика. Доставить пассажиров на отдых или домой поможет авиакомпания "Икар", она уже выполнила рейс из Екатеринбурга в Анталью, также запланирован обратный рейс и еще один рейс из Екатеринбурга в Анталью, из Антальи в Жуковский, а также часть рейсов между Шарм-эш-Шейхом и Казанью, Казанью и Антальей.