ВЦИОМ: 90% россиян не хотят уезжать из страны

Как сообщил директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев, в 1993 году не хотели такого переезда 72% респондентов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Доля россиян, которые не хотят уезжать на постоянное место жительство в другую страну, за 30 лет увеличилась. В 1993 году 72% участников опроса не хотели такого переезда, в 2023 году таких граждан уже 90%, сообщил на пресс-конференции директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев.

"С точки зрения переезда за рубеж мы видим, что за 30 лет у нас произошло некоторое смещение. Если в 1993 году 72% не хотели бы вообще переезжать в другую страну, то в 2023 уже 90% не хотят переезжать", - сообщил Ермолаев.

По его словам, хотели бы уехать сегодня 8%, тогда как в 1993 году таких граждан было 15%. Как отметил эксперт, у россиян начало складываться ощущение закрытости западного направления из-за логистических сложностей, при этом на восточное направление они смотрят как на развивающееся. "У россиян, которые живут на территории Дальнего Востока, оно [восточное направление] уже фиксируется как основное, у всех остальных оно еще пока воспринимается как одно из возможных", - сказал он.

Среди более молодых участников опроса желающих уехать больше, чем среди людей более старшего возраста. При этом 83% опрошенных не хотят, чтобы их дети и внуки уезжали за границу, в 1993 году так ответили 67%. Ермолаев отметил, что тут возникает вопрос, зачем уезжать. "По факту за последние 13 лет действительно внутри России стало комфортнее - и с точки зрения образования, и с точки зрения возможности отъезда в города-миллионники, и с точки зрения переезда в столичный регион, и программ, которые есть в отношении Дальнего Востока", - сказал он.

Согласно опросу, в 1993 году 20% респондентов не хотели бы, чтобы их дети и внуки уехали за границу учиться, 53% хотели бы. Сейчас уже 71% не хочет, чтобы дети и внуки учились за рубежом, 20% выражают такое желание. Чем старше респонденты, тем меньше они допускают для себя переезд за границу детей и внуков в трудовую миграцию. В 1993 году 35% не хотели, чтобы дети и внуки уехали работать в другую страну, сегодня 70% не желают этого. Только 20% опрошенных в 2023 году ответили утвердительно на этот вопрос.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 августа 2023 года. В нем участвовали 1,6 тыс. в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.