Директор Лады Дэнс сообщил, что ее состояние вызывает опасения

По словам Сергея Пудовкина, понадобится долгая реабилитация

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Состояние певицы Лады Дэнс (настоящая фамилия - Волкова), попавшей в начале августа в ДТП под Москвой, вызывает опасения. Понадобится долгая реабилитация, сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

"Состояние здоровья Лады вызывает опасения, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ее самочувствии. - Надо заниматься реабилитацией. Все будет хорошо, но не скоро".

Ранее директор артистки сообщал, что врачи "дают оптимистичные прогнозы".

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах ТАСС добавили, что среди пострадавших певица Лада Дэнс. ДТП произошло примерно на 52-м километре трассы М-2 "Крым" по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее госпитализировали в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, а затем она была переведена в одну из частных клиник в Подмосковье. Ей провели несколько операций.