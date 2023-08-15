DM: в Англии выставили на аукцион неизвестное фото The Beatles

По информации газеты, речь идет о снимке для обложки альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Фотография The Beatles, снятая для обложки восьмого студийного альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) и ранее не публиковавшаяся, выставлена на аукцион Wessex Auction Rooms в городе Чиппенхем (графство Уилтшир). Об этом сообщила газета The Daily Mail.

"Снимок был сделан на площади в Манчестере в 1963-1964 годах, однако на обложке оказалось другое изображение", - приводит издание комментарий звукозаписывающей студии EMI Records. На фото изображены все члены группы.

Помимо фотографии, в пресс-пакет EMI Records входит несколько других снимков, макет обложки для невышедшего альбома Sessions, пресс-релиз для сингла Leave My Kitten Alone. По оценкам эксперта Wessex Auction Rooms Мартина Хьюза, лот может уйти с молотка в предстоящую пятницу за £10 тыс. ($12,7 тыс.).

Как напоминает издание, ранее этот торговый дом продал набор автографов участников The Beatles за £14 тыс. (около $17,8 тыс.).