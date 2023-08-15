Эксперт назвала ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в РФ стабильной и благополучной

Ведущий научный сотрудник НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Надежда Клевно считает, что к концу 2023 года в России не будет фиксироваться рост заболеваемости туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет в сравнении с предыдущими годами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в России оценивается в последние годы как стабильная и достаточно благополучная. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии Сеченовского университета Минздрава России Надежда Клевно.

"Ситуация по туберкулезу у нас стабильная и достаточно благополучная в последние годы, даже в некоторых позициях с улучшением", - сказала она на пресс-конференции в информационном агентстве "НСН".

Эксперт напомнила о данных Роспотребнадзора. "Выявлены 703 ребенка всего в возрасте от 0 до 14 лет - это примерно половина от того количества детей, которое мы выявляем с туберкулезом почти ежегодно. По факту, увеличения нет. <…> Статистика, все-таки, вещь упрямая, и есть какие-то промежуточные этапы статистики. Это тоже хорошо, поскольку это дает нам толчок к тому, чтобы предпринимать какие-то управленческие решения для того, чтобы заболеваемость к концу года не выросла", - пояснила она.

По мнению Клевно, к концу 2023 года в России не будет фиксироваться рост заболеваемости туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет в сравнении с предыдущими годами.

8 августа издание "Медвестник" сообщило со ссылкой на ежемесячный отчет Роспотребнадзора по инфекционным заболеваниям о росте за первые 5 месяцев 2023 года заболеваемости туберкулезом среди детей до 14 лет. Так, заболевание с начала года впервые выявили у 703 детей, что на 17% выше прошлогодних значений.