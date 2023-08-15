Сотрудники центра реабилитации рукокрылых в Москве выходили рекордное число мышат за месяц

Специалисты за этот период выходили и выпустили на волю около 100 мышат

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты центра реабилитации рукокрылых Московского зоопарка за последний месяц выходили и выпустили на волю почти 100 мышат. Это не рекордное количество пациентов в целом, но столько юных животных в центре еще не было, сообщили в пресс-службе центра.

"Мышат обнаружили владельцы загородного дома, когда делали ремонт и убрали одну из стенок. Оказалось, что взрослые члены колонии улетели, испугавшись шума, а дети остались. Владельцы дома не выгнали мышат, а сразу связались с сотрудниками нашего центра. Когда стало понятно, что взрослые не возвращаются, а дети самостоятельно не выживут, было принято решение забрать их", - значится в сообщении.

Там подчеркивается, что выкормить, выходить, обучить полету и охоте такое количество маленьких мышат - огромный труд. Справиться удалось только при помощи людей, которые самостоятельно помогают рукокрылым, а также волонтеров Московского зоопарка.

"Животные были разных возрастов. Одних надо было выкармливать молоком, других - насекомыми, третьих - и тем, и другим. Всех каждый раз взвешивать, результаты фиксировать. Это колоссальный труд. Кормления шли круглосуточно, в том числе и по ночам, одно кормление занимает три с половиной часа", - добавили в центре.

Возвращение в природу

Когда мыши готовы к самостоятельной жизни, обычно их выпускают с рук. Но мышата, которые не жили в природе, боятся и могут не справиться. Поэтому используется три варианта выпуска.

"Один из волонтеров Московского зоопарка построил у себя на дачном участке вольер с лампочкой. Первое время мыши жили в вольере и охотились на насекомых, которых привлекал свет. Волонтер днем их взвешивал, при необходимости докармливал. Через некоторое время, когда мыши освоились, дверь вольера открыли. Животные начали постепенно покидать жилище. Волонтер потом слышал их характерные кормовые крики - это значит, что мыши успешно охотились", - рассказали в пресс-службе.

Второй вариант - подселение к другой колонии мышей. Третий способ выпуска - с помощью специально оборудованного домика. "В него поселяется группа мышек, которая всегда жила вместе, в том же составе с их тряпочкой. В домик помещают поилку и кормушку, но оставляют дверь открытой. И мыши начинают вылетать, когда чувствуют себя готовыми", - резюмировали в пресс-службе центра зоосада.

Так, практически всех мышат удалось выкормить, выходить и выпустить в природу. "Несколько животных пока остаются в нашем центре - сотрудники решили, что по состоянию здоровья они не готовы к самостоятельной жизни. Но все равно это очень хороший показатель, гордимся работой сотрудников и благодарим всех причастных", - заключили в центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка.