Фонд Сороса "Открытое общество" частично прекратит деятельность в ЕС

Новая стратегия организации предусматривает смещение фокуса на другие регионы планеты

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) американского миллиардера Джорджа Сороса значительно сократит масштабы работы на территории Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо, разосланное сотрудникам организации.

Так, новая и уже утвержденная стратегия предусматривает прекращение значительной части деятельности в ЕС и смещение фокуса на другие регионы планеты. Отмечается, что организация не будет участвовать во внутренних делах Евросоюза, уделяя ему внимание только в контексте глобальных проблем.

В послании не уточняется, как именно изменится стратегия финансирования. Как заявил агентству представитель организации, она продолжит поддерживать институты гражданского общества в Европе, в том числе те, которые занимаются внешними связями.

Председатель фонда, сын Джорджа Сороса Александр сообщил в письме, что характер работы "Открытого общества" изменится, но его семья и организация в целом останутся приверженными проекту ЕС.

Благотворительный фонд "Открытое общество" был основан в США в 1979 году. Затем была создана сеть подобных организаций, инициирующих и поддерживающих гуманитарные программы и проекты. В январе текущего года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Фонд Сороса основным мировым центром осуществления цветных революций. Он отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.