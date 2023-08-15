Центрам московского долголетия выделили девять помещений с начала года

Общая площадь объектов превышает 7,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Девять помещений выдали центрам московского долголетия с начала года, больше всего объектов им предоставили на востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Для работы центров московского долголетия город подбирает и предоставляет помещения в разных районах столицы. В первом полугодии 2023 года выделено девять объектов общей площадью более 7,7 тыс. кв. м. Больше всего их в ВАО - четыре, их общая площадь составляет 4,1 тыс. кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что еще по два помещения выделили центрам московского долголетия в Северо-Западном и Центральном административных округах, их площадь - более 1,8 тыс. и 943 кв. м, одно в ЮАО площадью свыше 830 кв. м. Помещения для размещения центров московского долголетия закрепляются на праве оперативного управления за подведомственными департаменту труда и социальной защиты населения столицы учреждениями. Площадь всех выделенных городом объектов варьируется от 368,9 до 1,8 тыс. кв. м. Самое большое помещение расположено в доме 6 на улице Чусовской района Гольяново.

Как добавил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, в 2019 году по решению мэра в городе была запущена программа по созданию удобных и эстетичных центров московского долголетия. Вне зависимости от местоположения и площади новых помещений все они оснащаются современным оборудованием и едиными зонами для разных видов досуга. Сегодня москвичи старшего поколения из более чем 80 районов уже могут каждый день интересно проводить время с единомышленниками, а в ближайшее время центры появятся во всех районах столицы.

"Московское долголетие" - это уже целая экосистема, в которой помимо центров есть более 1,3 тыс. внешних организаций - от исторического факультета МГУ им. М. Ломоносова до фитнес-центров и городских парков. На их базе проходят занятия больее чем по 40 направлениям, а проводят их профессиональные педагоги", - уточнил он.