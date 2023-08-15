В больницах Подмосковья за полтора года установили более 60 рентген-аппаратов

На эти цели направили свыше 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 60 новых рентген-аппаратов установили в лечебных учреждениях Московской области за время действия программы замены устаревшего медицинского оборудования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Как уточнили в Минздраве, при оснащении медицинских организаций современным тяжелым оборудованием проводится как замена аналоговых аппаратов на цифровые, так и открытие новых кабинетов.

"В 2022 году мы запустили масштабную программу по замене устаревшего аналогового оборудования на современное цифровое. Такая техника удобнее в использовании, позволяет проводить более качественную диагностику, а также оперативно получать результат, что важно и для врача, и для пациента. Если говорить о рентген-аппаратах, то с момента запуска программы мы заменили 48 единиц старой техники, а также открыли еще 13 новых точек. На эти цели было направлено более 1,1 млрд рублей", - процитировали в пресс-службе первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову.

В министерстве добавили, что, например, новый рентген-аппарат отечественного производства заработал во взрослой поликлинике №1 Егорьевской больницы. В день на нем планируется проводить более 40 исследований. "Результаты исследования на новом аппарате автоматически подгружаются в электронную карту пациента, а значит, ему не надо повторно приходить в поликлинику", - отметил главврач Егорьевской больницы Николай Гонтюрев.