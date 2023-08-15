Более 375 тыс. семей с начала года направили маткапитал на улучшение жилищных условий

Для этого выделили 33,5 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 375 тыс. семей в России улучшили жилищные условия за счет материнского капитала с начала 2023 года. Для этого выделили 33,5 млрд рублей, сообщается на сайте Социального фонда России.

"С начала года более 375 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. Из них 81 тыс. семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств", - говорится в сообщении.

Соцфонд по заявлениям таких семей в этом году перечислил 33,5 млрд рублей. Также еще 294 тыс. семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 153,3 млрд рублей.

Отмечается, что покупка жилья является одним из самых популярных направлений использования маткапитала. Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года, исключение - погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке.

Материнский капитал

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.