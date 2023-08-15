В РПЦ заявили, что Латвийская церковь не должна нарушать церковное единство из-за политики

Согласно соответствующему заявлению, там с пониманием относятся к сложным политическим обстоятельствам, в которых сейчас находится церковь

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Латвийская православная церковь (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата) сегодня находится в сложных политических обстоятельствах, но это не повод для нарушения церковного единства. Об этом говорится в заявлении управления Московской патриархии по делам епархий ближнего зарубежья в связи с совершением 13 августа в Рижском кафедральном соборе в нарушение устава РПЦ архиерейской хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского.

"Мы с пониманием относимся к сложным политическим обстоятельствам, в которых сегодня находится Латвийская православная церковь, но это не повод для нарушения церковного единства. Архиерейский собор Русской православной церкви, который состоится во благовремении [в будущем], должен будет дать каноническую оценку всему, что сегодня происходит в Латвийской православной церкви", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦ.