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Военная операция на Украине

Папа Римский призвал молиться за мир на Украине

Понтифик ранее упрекнул Европу и Запад в целом в утрате "мирных ориентиров" и нехватке дипломатических инициатив по урегулированию украинского и других конфликтов

ВАТИКАН, 15 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время проповеди на площади Святого Петра по случаю отмечаемого католиками праздника Успения Пресвятой Богородицы призвал молиться за установление мира на Украине.

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"Сегодня мы вверяем Марии мольбу о мире на Украине и во всех регионах, раздираемых войной. Грохот оружия мешает попыткам диалога, закон силы преобладает над силой закона. Будем продолжать надеяться и молиться", - сказал он.

Ранее понтифик упрекнул Европу и Запад в целом в утрате "мирных ориентиров" и нехватке дипломатических инициатив по урегулированию украинского и других конфликтов. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)УкраинаВатиканВоенная операция на Украине
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