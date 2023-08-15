Число абитуриентов Петербургского педиатрического университета выросло на 25% в 2023 году

В Санкт-Петербургский государственный университет поступило на 20% больше заявлений на поступление, чем в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Число желающих поступить в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет в 2023 году увеличилось на 25%. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии вуза Виктор Пузырев, подводя итоги приемной кампании.

"В части конкурса у нас в этом году на 25% количество заявлений увеличилось и составило порядка 18 тыс. При этом нам радостно, что ребята стали понимать, что педиатрия - это широкое образование, и оно дает дорогу в любую медицинскую специальность, которую они выберут. Конкурс на общие места КЦП в этом году на педиатрию составил 200 человек на место, при этом мы закрылись бюджетными местами со средним баллом - 245, также платные места практически закрыты", - рассказал он.

Но не только в СПбГПМУ зафиксировали повышенный интерес у абитуриентов к медицинским специальностям. Как рассказал первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета по молодежной политике и организации приема Александр Бабич, в 2023 году на медицинские направления в вуз поступило на 20% заявлений больше. В два раза выросло желание у абитуриентов поступить в НМИЦ имени В. А. Алмазова.

"У нас в прошлом году хорошо прошла приемная кампания, но в этом году результаты были просто удивительные. Очень высокий уровень абитуриентов, у нас средний балл по всем группам - 271, конкурс очень большой - 131 человек на место, а раньше он составлял от 7 до 57 человек на место. Ребята стали более профориентированными, занимаются волонтерством, участвуют в олимпиадах, конкурсах", - рассказала директор Института медицинского образования НМИЦ имени В. А. Алмазова Елена Пармон.

Как отметил проректор по учебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Андрей Яременко, также увеличился интерес к среднему профессиональному образованию.

"По сравнению с прошлым годом средние баллы значительно выше, это связано не с тем, что стали лучше абитуриенты, а с тем, что стала лучше работать система правил приема. Самое интересное происходит на "Сестринском деле", престиж этой специальности растет, у нас на сегодняшний день на 50 бюджетных мест 50 абитуриентов со средним баллом 5,0. Такого на моей памяти за много лет приемной комиссии не было. Это хороший тренд, ребята выбирают не только высшее, но и среднее профессиональное образование", - сказал он.