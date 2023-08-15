15 августа, 11:50

Эксперт назвал детский и исторический туризм основой инвестпотенциала новых регионов

Операционный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Георгий Белозеров отметил, что будет налажено взаимодействие между всеми регионами России, расположенными на побережье Азовского моря

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Вошедшие по итогам проведения референдумов в состав России регионы имеют инвестиционный потенциал с точки зрения развития рекреационных ресурсов на побережье Азовского моря, инвесторам в этих регионах будет интересна реализация проектов в сфере детского оздоровления и исторического туризма. Такое мнение высказал ТАСС операционный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Георгий Белозеров.

"Что касается инвесторов: Азовское море - это жемчужина разных видов туризма, в том числе и в первую очередь детского туризма за счет того, что оно теплое, неглубокие, пологие берега - это огромный потенциал для детского и семейного отдыха. Мы видим, что сегодня происходит развитие исторического туризма, в том числе в Краснодарском крае большие инициативы. Это огромный потенциал имеет и на новых территориях в том числе. Я уверен, что это огромный сегмент для туризма, инвесторам это интересно, а наша задача вместе с регионами - предложить максимальные условия для того, чтобы инвесторы сюда вошли", - сообщил Белозеров на совещании по вопросу разработки стратегии развития акватории Азовского бассейна и территорий приазовского побережья, состоявшегося в Краснодаре.

Также он отметил, что в рамках разработки стратегии будет налажено взаимодействие между всеми регионами России, расположенными на побережье Азовского моря. "Как раньше все относились к Азовскому морю? У каждого свой берег - свои проблемы. Сейчас должна быть единая концепция моря и работы с ним, здесь должна быть серьезная работа между регионами, и она должна быть в стратегии обозначена как инструмент решения задач", - резюмировал собеседник агентства.

Туризм - одна программ социально-экономического развития новых регионов России. Так, в августе в Херсонской области начал работать первый туроператор. Традиционно излюбленными местами отдыха туристов в регионе являются Скадовск и Арабатская стрелка, где с советских времен расположены десятки баз отдыха и гостиниц. Курорты Азовского побережья в Запорожской области с советских времен известны как здравницы для лечения кожных заболеваний, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. До приостановки Киевом железнодорожного сообщения с Россией они пользовались большой популярностью среди россиян. Как сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, при существующей инфраструктуре курорты региона готовы принимать в год до 5-7 млн туристов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация