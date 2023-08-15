Около 3 млн человек приняли участие в мероприятиях проекта "Открой#Моспром" в Москве

Участники побывали на экскурсиях на 124 заводах и фабриках Москвы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Аудитория проекта "Открой#Моспром" в первой половине года достигла 3 млн человек, участники побывали на экскурсиях на 124 заводах и фабриках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В Москве активно развивается направление промышленного туризма. С 2019 года реализуется проект "Открой#Моспром", в рамках которого гости и жители столицы знакомятся с работой промышленных предприятий города. Значимость проекта подтверждают награды: "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион-наставник по промышленному туризму" и другие. В 2023 году экскурсии стартовали в марте.

"В этом году "Открой#Моспром" отмечает пятилетний юбилей. В честь этого экскурсии проводятся по расширенной программе: каждый месяц и в течение двух-трех недель. При этом проект продолжает набирать популярность. Так, с марта по июль 2023 года около 3 млн человек приняли участие в различных его форматах. За это время участники побывали на 124 фабриках и заводах столицы. Для них провели почти 760 экскурсий и около 280 мастер-классов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что среди предприятий, которые посетили горожане, такие как изготовитель чипсов "Московский картофель", лифтостроительные заводы "Мослифт" и ЩЛЗ, производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз", завод по производству систем управления движением поездов и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок "Элтеза", производство лазерных установок "Лассард".

"Высокий интерес сохраняется к онлайн-экскурсиям. С начала года мы показали пять серий, благодаря которым участники проекта отправились в виртуальный тур по фабрикам и заводам столицы. В их числе производитель сверхкрупногабаритных модулей квартир "МонАрх", завод конвейерного оборудования "Траяна", фирма по производству регулирующих и отсечных клапанов пневматических приводов "ЛГ-Автоматика" и другие высокотехнологичные предприятия", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.