В нескольких регионах Сибири прогнозируют ливни и грозы

По данным гидрометцентра России, порывы ветра местами достигнут 20 м/с

ТАСС, 15 августа. Ливни и грозы ожидаются в Томской области и Хакасии 16 августа. В Иркутской области неблагоприятные погодные явления продлятся до 18 августа, сообщается на сайте гидрометцентра России.

"16 августа в Хакасии сильный дождь, гроза. 16 августа в Томской области, сильный дождь (ночью очень сильный), гроза. 16-18 августа в Иркутской области сильный дождь (16-17 августа очень сильный), ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что дожди (местами - сильные) ожидаются днем 16 и ночью 17 августа. Небольшие, местами умеренные дожди и грозы также ожидаются в Кемеровской области 16 августа, сообщили в региональном ЦГМС.