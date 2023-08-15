Росприроднадзор отберет пробы почвы и воздуха после ЧП на месторождении в ХМАО

Точная информация о вреде природе поступит по результатам лабораторных исследований, добавила руководитель ведомства Светлана Радионова

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора отберут пробы почвы и воздуха после взрыва на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и оценят размер вреда экологии по результатам лабораторных исследований. Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"На Талинском нефтяном месторождении ООО "Няганьнефть" группы компаний ННК вчера произошло два взрыва с последующим возгоранием. Наши специалисты оперативно выехали на место для осмотра территории и отбора проб почвы и воздуха", - написала она.

Радионова добавила, что точная информация о вреде природе поступит по результатам лабораторных исследований. "Во время взрывов и возгорания разлива нефти за пределы кустовой площадки не зафиксировано. Однако произошел выхлоп газово-воздушной фракции, - отметила глава Росприроднадзора. - Ситуация - на контроле службы".

Вечером 14 августа на Талинском месторождении в Октябрьском районе ХМАО произошел взрыв с последующим возгоранием. По данным регионального главка МЧС, горели три вагона-бытовки и три единицы грузовой техники на площади около 100 кв. м. В результате ЧП один человек погиб, шестеро пострадали.

В СУ СК по Югре отмечали, что взрыв на месторождении произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-строительных работ. На этом основании ведомство возбудило уголовное дело.