На Ставрополье инвестор вложит 625 млн рублей в создание суперинтенсивного сада

Общая площадь садовых насаждений яблок в рамках проекта составит 126 га

СТАВРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Инвестор заложит 126 га суперинтенсивного сада в Новоалександровском округе Ставрополья. Инвестиции в проект составляют 625 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"Общая площадь садовых насаждений яблок в рамках проекта составит 126 га. Выход на проектную мощность запланирован в 2032 году. Отметим, что это первый крупный инвестиционный проект в области садоводства на территории округа. Общая его стоимость составляет 625 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суперинтенсивный сад предполагает плотную посадку деревьев. Такие сады раньше обычных приносят плоды и отмечаются более высокой урожайностью. Проект крестьянского фермерского хозяйства "Агродарюг" включен в перечень резидентов регионального индустриального парка на территории округа. Инвестору предоставят земельные участки без проведения конкурсной процедуры.

"Для инвесторов в регионе создана и успешно работает Корпорация развития Ставропольского края. Ее работа по принципу "одного окна" является одним из самых успешных кейсов в решении задач снижения административных барьеров в привлечении инвестиций, а также в локализации и реализации инвестиционных проектов на территории Ставрополья", - цитирует пресс-служба министра экономического развития края Дениса Полюбина.

Господдержка садоводства на Ставрополье в 2023 году превышает 290 млн рублей. Это позволяет компенсировать затраты на закладку садов и уходные работы. Общая площадь садов в регионе достигла почти 11 тыс. га.