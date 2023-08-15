Путин призвал учитывать интересы людей при решении вопросов землепользования в Ингушетии

Президент России согласился с тем, что социально-экономическая ситуация в республике достойная

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова руководствоваться интересами людей при решении вопросов землепользования в республике.

Глава государства провел встречу с Калиматовым. В целом Путин согласился с тем, что социально-экономическая ситуация в Ингушетии достойная. "Тем не менее стройка немного припала у вас, по документам", - заметил он. "У нас в стране, наоборот, бум строительный", - добавил президент.

Калиматов пояснил, что такая ситуация сложилась из-за малоземелья, а также из-за большого количества нарушений при оформлении земли.

"Это все вещи административного характера. На самом деле, то, что вы говорите по нарушениям в сфере землепользования, это отголоски того, что еще было раньше связано с нарушением соответствующих норм и интересов людей. В конечном итоге все это сказывается", - прокомментировал Путин. "Надо смотреть не формально. С тем, чтобы обеспечивать интересы людей, которые проживают на этой земле", - указал глава государства.