Под Тулой "Детская республика "Поленово" с начала СВО приняла 10 групп из новых регионов

Отдохнуло около 200 детей из Луганска, Харькова, Мариуполя, Донецка и Николаева

ТАСС, 15 августа. Лагерь "Детская республика "Поленово" принял на своей территории свыше 10 детских делегаций из новых регионов России за 1,5 года - с момента начала специальной военной операции (СВО). Расположенный в селе Бехово Тульской области лагерь также предоставляет бесплатные путевки для детей участников спецоперации, сообщил ТАСС председатель правления Фонда поддержки "Детская республика "Поленово" Николай Зимин.

"С момента начала СВО наш фонд объявил Всероссийскую инициативу "Добро пожаловать", которая направлена на предоставление бесплатного отдыха для детей из вновь присоединенных территорий. За весь период проведения инициативы мы приняли в нашем лагере более 10 делегаций, отдохнуло около 200 ребят из Луганска, Харькова, Мариуполя, Донецка и Николаева", - сказал Зимин.

По его словам, лагерь развивает сотрудничество с дружественными России государствами на пространстве СНГ. Одним из примеров стала международная смена для детей из стран СНГ, организованная в 2023 году совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В ходе смены в "Детской республике "Поленово" отдохнули 37 детей из Белоруссии, Киргизии и Армении.

Как отметил Зимин, лагерь также занимается продвижением российской культуры за рубежом и проводит конкурсы для детей из разных стран мира. "В январе этого года стартовал большой международный художественный конкурс "Родные просторы", учрежденный совместно с Россотрудничеством. Более 500 юных художников со всего мира присылали свои работы на оценку профессионального жюри, состоявшего из известных художников. Победители получили бесплатные путевки в наш лагерь на пятый финальный заезд лета - "Летний калейдоскоп", - пояснил он.

"Республика "Поленово" была основана в 1948 году в рамках детского лагеря, который за прошедший период стал знаковым среди мест для организации отдыха и получил множество наград. Это площадка для организации детского отдыха, творческих, спортивных, семейных программ, фестивалей, социальных и корпоративных проектов. Республика "Поленово" не раз признавалась лучшим детским оздоровительным учреждением Тульской области и является одним из лучших детских лагерей России. Лагерь также является культурным и спортивным центром, в котором отдыхают, встречаются и обмениваются опытом детские творческие и спортивные коллективы.

С 2018 года "Детская республика "Поленово" - официальный партнер международного фестиваля добрых искусств "Пятницкая башня", который в 2023 году пройдет 25-27 августа на территории Тульского кремля.