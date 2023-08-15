15 августа, 12:45

Южная Корея выделила $2 млн в помощь пострадавшим от пожаров Гавайям

Предметы первой необходимости будут закуплены у корейских производителей, а затем доставлены пострадавшим

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Южной Кореи выделили $2 млн в качестве финансовой помощи для устранения последствий разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД республики.

"Корейское правительство решило предоставить $2 млн в качестве гуманитарной помощи Гавайям, чтобы помочь в ликвидации последствий пожаров на острове Мауи", - указано в документе. Отмечается, что питьевая вода, продукты питания, одеяла и прочие предметы первой необходимости будут закуплены у корейских производителей, а затем доставлены пострадавшим.

Ранее губернатор штата Гавайи Джош Грин сообщил, что число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 99. Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

Нынешние лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд. 

Теги:
СШАРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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