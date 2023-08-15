На Украине отстранили от должности главу судебной администрации, обвиняемого в коррупции

Обвинение Алексею Сальникову было предъявлено 26 июля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины отстранил от должности обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки председателя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"11 августа судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - прим. ТАСС), согласованное прокурором САП, и отстранила председателя Государственной судебной администрации Украины <...> от занимаемой должности до 24 сентября", - говорится в сообщении.

Обвинение Сальникову было предъявлено 26 июля. По версии следствия, он получил от физического лица $7,5 тыс., после чего часть средств ему предстояло оставить себе, а $5 тыс. передать судьям за вынесение решения "в интересах коммерческого предприятия". 28 июля Высший антикоррупционный суд Украины назначил Сальникову залог в размере $22 тыс.

Государственная судебная администрация - госорган в системе правосудия, который осуществляет организационное и финансовое обеспечение деятельности органов судебной власти.