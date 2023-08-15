На Гавайях около 500 сотрудников федеральных ведомств США борются с последствиями пожаров

Газета The New York Times ранее сообщала, что жители острова Мауи жалуются на недостаток помощи со стороны властей

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Около 500 сотрудников различных федеральных ведомств помогают местным жителям преодолеть последствия пожаров в американском штате Гавайи. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

"Почти 500 федеральных сотрудников направлены на остров Мауи, чтобы помочь жителям в трудную минуту", - говорится в документе. Сотрудники Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям также направили местным властям "50 тыс. обедов, 75 тыс. литров воды, 5 тыс. детских кроваток и 10 тыс. одеял". В документе отмечается, что в работах задействованы министерство внутренних дел, береговая охрана США, военно-морской флот, министерство здравоохранения, социальные службы.

Ранее газета The New York Times информировала, что жители гавайского острова Мауи жалуются на недостаток помощи со стороны властей. По ее данным, многие жители западной части острова, вынужденные покинуть свои дома, получают куда больше помощи от волонтеров, чем от правительства.

14 августа губернатор штата Джош Грин заявил, что число жертв лесных пожаров в американском штате Гавайи достигло 99 и в ближайшее время может значительно вырасти.

Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

Нынешние лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.