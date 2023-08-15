Россияне смогут находиться во Вьетнаме без визы 45 дней

Как сообщил портал Vietnam News, срок действия e-visa продлили до 90 дней

ХАНОЙ, 15 августа. /ТАСС/. Решение властей Вьетнама о продлении срока действия электронных въездных виз (e-visa) для иностранцев с 30 до 90 суток вступило в силу во вторник. Об этом сообщает портал Vietnam News.

Иностранцы, получившие электронную визу, смогут въезжать и выезжать из Вьетнама несколько раз в течение 90 дней без необходимости каждый раз подавать заявление на получение новой визы. При этом для граждан государств, имеющих соглашение о безвизовых поездках с Вьетнамом, в том числе и России, срок пребывания в стране без получения визы увеличивается с нынешних 15 дней до 45.

Продление срока действия электронных виз было одобрено Национальным собранием (парламентом) Вьетнама в июне этого года. Подобные решения направлены на создание благоприятных условий для скорейшего полного восстановления туристического сектора страны после пандемии COVID-19.

Вьетнам полностью открыл двери после пандемии для иностранных путешественников в марте 2022 года - намного раньше, чем это сделали другие страны региона. Тем не менее число иностранных туристов, посетивших республику в прошлом году, оценивается в 3,6 млн, что составило лишь 70% от намеченного целевого показателя в 5 млн человек. В этом году страна поставила цель принять от 8 до 12 млн зарубежных гостей.

На реализации туристических услуг Вьетнам рассчитывает заработать в 2023 году порядка 650 трлн донгов (около $27,5 млрд).